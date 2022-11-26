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Скалони о 2:0 с Мексикой: «Сложно играть против команды с 5 защитниками и 4 хавбеками. Все решил Месси»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони подвел итоги матча с Мексикой (2:0). «Мы знали, что будет тяжело, Мексика играла не так, как обычно.

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