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ВС РФ освободили Гулево, прорвав оборону противника к юго-западу от Доброполья

ВС РФ освободили Гулево, прорвав оборону противника к юго-западу от Доброполья

Подразделения «центральной» группировки ВС РФ в ходе наступления в районе Доброполья полностью освободили населенный пункт Гулево.

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