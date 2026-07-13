Nissan представил добротный брутальный кроссовер с неожиданно низкой ценой

Японский автопроизводитель Nissan вывел на рынок новинку, построенную на платформе от Dacia Duster. Внешность модели, получившей имя Tekton, при этом куда ближе к легендарному внедорожнику Patrol, чем к бюджетным кроссоверам самой марки.
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