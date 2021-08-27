Газовый рэкет: ЕС хочет отобрать у России 50% «Северного потока-2»

25 августа суд в немецком Дюссельдорфе постановил отклонить апелляцию оператора «Северного потока-2» — компании Nord Stream 2 AG, пытавшейся оспорить решение немецкого регулятора о сохранении проекта под действием газовой директивы Евросоюза.
25 августа суд в немецком Дюссельдорфе постановил отклонить апелляцию оператора «Северного потока-2» — компании Nord Stream 2 AG, пытавшейся оспорить решение немецкого регулятора о сохранении проекта под действием газовой директивы Евросоюза.
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