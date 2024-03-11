Что будет, если скрестить Toyota Land Cruiser с Porsche (фото)

Как известно, рамные внедорожники не имеют почти ничего общего со спортивными автомобилями. Они обладают совершенно иной философией и предназначены не для того, чтобы быстро проезжать асфальтовые виражи, а чтобы успешно преодолевать препятствия на дороге.
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