1000 мертвецов на курский «сундук» Зеленского и как российские бойцы добивают «Черную команду» ВСУ: Карта специальной военной операции на Украине на 23 августа 2024 года Юлия СоколоваВенгерский наемник Миклош Зичи, известный под позывным «Мики», получил серьезные ранения и переломы обеих ног в ходе боевых действий на Украине.
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