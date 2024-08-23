1000 мертвецов на курский «сундук» Зеленского и как российские бойцы добивают «Черную команду» ВСУ: Карта специальной военной операции на Украине на 23 августа 2024 года Юлия СоколоваВенгерский наемник Миклош Зичи, известный под позывным «Мики», получил серьезные ранения и переломы обеих ног в ходе боевых действий на Украине.