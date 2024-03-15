Более миллиона человек проголосовали в Москве в системе ДЭГ

Москвичи могут проголосовать онлайн По словам заместителя руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве Александра Асафова, почти миллион человек уже проголосовали на выборах в столице через дистанционное электронное голосование.
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