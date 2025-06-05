Российский одноразовый реактивный гранатомёт РПГ-28 «Клюква»

РПГ-28 «Клюква» представляет собой российский одноразовый реактивный гранатомёт, разработанный для борьбы с современными и перспективными бронированными целями, оснащёнными динамической и композитной бронёй.
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