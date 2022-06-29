В Оренбургской области сотрудники полиции вместе с членами Общественного совета побывали в загородном лагере «Буревестник»

В Оренбургской области сотрудники полиции вместе с членами Общественного совета побывали в загородном лагере «Буревестник»

В городе Бузулуке в детском оздоровительном лагере «Буревестник» в рамках проведения акции «Каникулы с Общественным советом» проведены встречи с ребятами на правовую тематику.

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