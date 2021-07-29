Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Домнин
    Не читайте российские СМИ, это ещё Булгаков метко подметил. Спасибо за пожелания, но для меня успехом является торжес...У Грудинина обнар...
  • Ингерман Ланская
    ишь как камуноиды и их фанатская шобла - экс-совки, заистерили.... давит власть камуноидов, варюг и анальных не по д...У Грудинина обнар...
  • Nikolia Vovchenko
    Как оригинально вы интерпретируете новости из СМИ.Продолжайте в том же духе,раз так вам нравится.Успехов.У Грудинина обнар...

Инстинкт самосохранения: Безруков ушёл от горя и смерти в счастье

Инстинкт самосохранения: Безруков ушёл от горя и смерти в счастье

Сергей Безруков (у которого 24 июля родился пятый ребёнок) честно рассказал, что если бы не сбежал от жены, когда ей было совсем плохо — скоропостижно скончался её сын — он бы, возможно, спился и умер, настолько невыносимой стала обстановка.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх