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Винер назвала Киркорова самым красивым мужчиной в мире

Винер назвала Киркорова самым красивым мужчиной в мире

Ирина Винер заявила, что считает Филиппа Киркорова настоящим героем. Филипп Киркоров принял участие в концерте под названием «Мы верим твердо в героев спорта», который прошел в Дворце гимнастики в Москве.

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Комментарии
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Галина Друзина
Не знаю, что красивого в этом Киркорове - чме, зазвездился, пошляк и нас, обыкновенный люде считает людишками третьего сорта, а после розовой кофточки, я его терпеть не на вижу - урод в жопе ноги.
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11 час.
ЗЖ
Зоя Жук
Винер умная и сильная женщина. Всегда восхищалась ее талантом тренера и организатора. Но ее высказывание о Киркорове несколько разочаровало. Неужели он и правда для нее герой? Не верю.
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2 час.

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