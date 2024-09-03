Рогов: ВС России нанесли ракетный удар по военному бывшему училищу ВСУ в Полтаве

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов заявил, что ВС России нанесли ракетный удар по бывшему Полтавскому высшему военному командному училищу связи имени маршала Москаленко.
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