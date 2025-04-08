Украинский пленный: заградотряды ВСУ бьют по своим FPV-дронами

Расчеты БПЛА ВСУ под Часовым Яром в ДНР, выполняя функцию заградотрядов, уничтожают ударными FPV-дронами украинских военных, которые пытаются сложить оружие или оставить позиции, рассказал пленный штурмовик ВСУ.
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