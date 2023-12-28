Акула убила подростка на юге Австралии

Акула убила подростка в Южной Австралии. Об этом 28 декабря сообщила полиция штата.«В четверг, 28 декабря, в 13:30 (06:30 мск) полиция получила сообщение о нападении акулы возле пляжа Этель в национальном парке Иннес.