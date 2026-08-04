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Лантратова помогла семье военного из Марий Эл получить жилищную субсидию

Лантратова помогла семье военного из Марий Эл получить жилищную субсидию

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что оказала содействие многодетной семье военнослужащего из Республики Марий Эл в получении субсидии на приобретение жилья и оформлении договора на покупку новой квартиры.

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