«Я здесь сегодня козел отпущения?!»: Чумаков поспорил с Лазаревым на шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!»

Точки зрения звезд российского шоу-бизнеса не совпали. Алексей Чумаков и Сергей Лазарев в шоу Пресс-служба11 апреля в 21:30 в эфире телеканала «Россия» – второй отборочный тур нового сезона вокального шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!».