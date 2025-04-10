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«Я здесь сегодня козел отпущения?!»: Чумаков поспорил с Лазаревым на шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!»

«Я здесь сегодня козел отпущения?!»: Чумаков поспорил с Лазаревым на шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!»

Точки зрения звезд российского шоу-бизнеса не совпали. Алексей Чумаков и Сергей Лазарев в шоу Пресс-служба11 апреля в 21:30 в эфире телеканала «Россия» – второй отборочный тур нового сезона вокального шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!».

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