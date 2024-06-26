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Англия сыграет со Словакией в 1/8 финала Евро, Испания – с Грузией, Португалия – со Словенией

Англия сыграет со Словакией в 1/8 финала Евро, Испания – с Грузией, Португалия – со Словенией

На первой стадии плей-офф чемпионата Европы пройдут следующие матчи: Швейцария – Италия; Германия – Дания; Англия – Словакия; Испания – Грузия; Франция – Бельгия; Португалия – Словения; Румыния – Нидерланды; Австрия – Турция.

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