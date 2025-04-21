❗️В Крыму водитель питбайка погиб после столкновения с деревом Смертельная авария произошла в селе Ильичево Советского района.
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❗️В Крыму водитель питбайка погиб после столкновения с деревом Смертельная авария произошла в селе Ильичево Советского района.