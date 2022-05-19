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Сергей Бурунов: «У ЦСКА был неприятный момент, Федоров показал игрокам отрывок из сериала «Полицейский с Рублевки» – все стало нормально. Очень приятно»

Сергей Бурунов рассказал, как ЦСКА помог отрывок из сериала «Полицейский с Рублевки». Бурунов и Камиля Харисова, ранее работавшая в «Ак Барсе», были ведущими торжественной церемонии закрытия сезона КХЛ.

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