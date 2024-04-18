Украина разработала дрон, который долетит до Сибири — The Economist

С тех пор как президент Украины Владимир Зеленский отдал приоритет разработкам БПЛА, Украина инвестировала сотни миллионов долларов в беспилотники дальнего действия, способные обнаруживать и поражать удаленные цели на расстоянии 1000 км и более.
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