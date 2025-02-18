В Мурино задержали 31-летнего экс-работника салона сотовой связи. Он торговал персональными данными абонентов.
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В Мурино задержали 31-летнего экс-работника салона сотовой связи. Он торговал персональными данными абонентов.