Медвежий угол

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Горбачев сетует, что Путин уничтожил дело всей его жизни

Горбачев сетует, что Путин уничтожил дело всей его жизни

Михаил Горбачев считает, что спецоперация на Украине уничтожила все его наследие. Об этом в интервью российскому изданию Forbes рассказал экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

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