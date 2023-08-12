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Леви об уходе Кейна в «Баварию»: «Харри хочет новый вызов. Благодарю его за все, он навсегда в истории «Тоттенхэма»

Леви об уходе Кейна в «Баварию»: «Харри хочет новый вызов. Благодарю его за все, он навсегда в истории «Тоттенхэма»

«Долгое время мы разными способами стремились убедить Харри и его представителей продлить контракт – как на краткий, так и на длительный срок.

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