Газовоз взорвался на оживленной улице в Найроби, есть погибшие и сотни раненых

Найроби. Кения. Автоцистерна с газом взлетела на воздух в столице Кении, городе Найроби. В результате погибли не менее трех человек, пострадали более 270 человек, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.
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