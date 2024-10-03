Обвал рубля. Курсы доллара и евро на 3 октября

Российский рубль значительно подешевел к американской и европейской валютам.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 3 октября 2024 года, составляет 94,5054 рубля (прежнее значение – 93,3581 рубля), официальный курс евро — 104,4481 рубля (предыдущий показатель – 103,6502 рубля).
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