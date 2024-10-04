Губернатор Гусев: режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области сохраняется

В Воронежской области в ночь на пятницу на нефтебазе произошел пожар из-за падения беспилотника. Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что в Аннинском районе Воронежской области средства РЭБ подавили украинские дроны, один из которых упал на территорию нефтебазы.