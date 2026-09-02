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Царьград

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Минфин планирует продать госпакет "Шереметьево" в этом году

Минфин планирует продать госпакет "Шереметьево" в этом году

Минфин намерен реализовать госпакет акций "Шереметьево" к концу года. Вместе с его продажей планируется сохранить "золотую акцию".

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