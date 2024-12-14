⚡️ В Крыму на кинофестивале «Мост» представят документальный фильм о бойце СВО Второй день фестиваля на арт-кластере «Таврида» стартовал под Судаком.
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⚡️ В Крыму на кинофестивале «Мост» представят документальный фильм о бойце СВО Второй день фестиваля на арт-кластере «Таврида» стартовал под Судаком.