Проевропейская антироссийская партия президента Молдавии потерпела сокрушительное поражение на местных выборах

Партия «Действие и солидарность», созданная нынешним президентом Майей Санду и располагающая большинством в парламенте Молдовы, потерпела разгромное поражение в ходе местных выборов, прошедших в Молдове 5 ноября.
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