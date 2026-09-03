В Петербурге почтили память жертв трагедии в Беслане

Как сообщила пресс-служба Смольного, в День солидарности в борьбе с терроризмом Александр Беглов и Александр Бельский возложили цветы к памятникам "Детям Беслана" и "Воинам, погибшим на Кавказе".
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