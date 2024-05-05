Поздравления для столичных жителей в День герба и флага Москвы 6 мая 2024 года Ксения КирпикКаждое государство обладает своей символикой в форме герба и флага, неотъемлемыми элементами современной нации, которые отражают её культуру и историю.
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