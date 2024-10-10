Подполье: наемники ВСУ боятся FPV-дронов и прячутся в Харьковских лесах

Иностранные наемники ВСУ концентрируются на Харьковском направлении. Лесные массивы региона позволяют им спасаться от массовых атаках FPV-дронов, а близость областного центра - отдыхать и весело проводить время.
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