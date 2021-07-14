Взгляд

16 596 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ПавелЗзаварзин
    Старуха давно должна жить в дурдоме (на постоянке).Матерщина Лии Ахе...
  • Сергей Николаевич
    Этим своим решением ЕСПЧ полостью развязала руки России и Россия теперь вольна действовать любыми методами в отношени...ЕСПЧ отклонил зап...
  • Сергей Гре_в
    одно слово - Меджидовна.. она такая по жизни - мед.жидовнаМатерщина Лии Ахе...

Шведы поражены ответом Захаровой. Она вновь всех поставила на место

Шведы поражены ответом Захаровой. Она вновь всех поставила на место

Уже не первый раз Россия вынуждена терпеть выдуманные обвинения, которые западные страны направляют в адрес нашей страны.

Вернуться к статье
108
Обсудить
Olga Дорофеева
Неприятно читать политический текст с таким количеством стилистических и смысловых ошиюок
Евгений Шабунин
ЗА СОБОЙ ПОСМОТРИТЕ...........
Александр Донигевич
" Неприятно читать...." пересказ, так слушайте всю речь в живую ( вживе )
Алекс ZLOYBOY
Вонючая швеция шла в Полтаву и их карл получил пулю в жопу...Мы никогда "шведской земли" не хотели... Зачем? Будем сажать кукурузу на граните? Скандинавия должна знать (и знает), что чтоб утихомирить "воинствующих викингов" на них надо 2 мгт термояда (и 22 минуты полёта, подлёта и "вечная память")... Чо они играются? Крутых из себя изображать? Не таких видели...
Виктор Каменский
Под вопросом безопасность не только Швеции,но и НАТО со пиндосами, а напоминать им надо 2-3 раза в неделю.
NVS66 SergeiShulepov
Если Шведы больные и думают так, то не зачем с ними договариваться, или МИД зарплату отрабатывает?
Виктор Геманов
Ах, как тонко, дипломатично, чисто по-французски "отчитала" упрямых шведов наша несравненная Мария! После этого бедные шведы с перекошенными от ужаса лицами побегут прятаться в свои гранитные скалы! Как говаривал наш Иван Андреевич Крылов "Неча бисер метать перед с..." Дипломатия должна быть понятной любому считающему себя политиком или дипломатом, независимо от уровня его знаний и воспитанности, а потому предельно чёткой. Ведь не только "мастерство" устного заявления, но и точность его перевода нужно учитывать. А уж при ИХ "желании истины" недалеко узнать о противоположности сказанного и услышанного!
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Машка тоже не понимает , ведь шведы никогда не учили русский язык и переводчиков на русский тоже нет . им даже фильмы наши запрещены к показу . Это у нас в стране каждый третий по несколько языков знает . Так что что им янки наплетут , то и схавают с горчичкой . И что вы носитесь с признаниями , санкциями , да прекратите им наше сырьё давать и заглохнут в момент .
Борис Осипов
Artem Воробьев
https://video.mirtesen.ru/videos/personal/2048444

Картина дня

наверх