Шведы поражены ответом Захаровой. Она вновь всех поставила на место

Сергей ЕПолитикаШведы поражены ответом Захаровой. Она вновь всех поставила на место Уже не первый раз Россия вынуждена терпеть выдуманные обвинения, которые западные страны направляют в адрес нашей страны.Вернуться к статье108НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьOlga ДорофееваНеприятно читать политический текст с таким количеством стилистических и смысловых ошиюокЕвгений ШабунинЗА СОБОЙ ПОСМОТРИТЕ...........Александр Донигевич" Неприятно читать...." пересказ, так слушайте всю речь в живую ( вживе )Алекс ZLOYBOYВонючая швеция шла в Полтаву и их карл получил пулю в жопу...Мы никогда "шведской земли" не хотели... Зачем? Будем сажать кукурузу на граните? Скандинавия должна знать (и знает), что чтоб утихомирить "воинствующих викингов" на них надо 2 мгт термояда (и 22 минуты полёта, подлёта и "вечная память")... Чо они играются? Крутых из себя изображать? Не таких видели...ВКВиктор КаменскийПод вопросом безопасность не только Швеции,но и НАТО со пиндосами, а напоминать им надо 2-3 раза в неделю.NVS66 SergeiShulepovЕсли Шведы больные и думают так, то не зачем с ними договариваться, или МИД зарплату отрабатывает?Виктор ГемановАх, как тонко, дипломатично, чисто по-французски "отчитала" упрямых шведов наша несравненная Мария! После этого бедные шведы с перекошенными от ужаса лицами побегут прятаться в свои гранитные скалы! Как говаривал наш Иван Андреевич Крылов "Неча бисер метать перед с..." Дипломатия должна быть понятной любому считающему себя политиком или дипломатом, независимо от уровня его знаний и воспитанности, а потому предельно чёткой. Ведь не только "мастерство" устного заявления, но и точность его перевода нужно учитывать. А уж при ИХ "желании истины" недалеко узнать о противоположности сказанного и услышанного!ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВМашка тоже не понимает , ведь шведы никогда не учили русский язык и переводчиков на русский тоже нет . им даже фильмы наши запрещены к показу . Это у нас в стране каждый третий по несколько языков знает . Так что что им янки наплетут , то и схавают с горчичкой . И что вы носитесь с признаниями , санкциями , да прекратите им наше сырьё давать и заглохнут в момент .БОБорис ОсиповArtem Воробьевhttps://video.mirtesen.ru/videos/personal/2048444Комментировать
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