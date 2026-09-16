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Депутат Европарламента Марешаль-Ле Пен о том, что Мбаппе и Конате скрыли надпись на майках в поддержку Сеуты: «Позор. Почему они никогда не солидарны со страданиями европейцев?»

Депутат Европейского парламента от Франции Марион Марешаль-Ле Пен раскритиковала игроков «Реала»  Килиана Мбаппе и Ибраиму Конате за то, как они повели себя во время акции в поддержку жителей Сеуты.

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