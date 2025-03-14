Минсельхоз в 2026 году запустит информсистему племенных ресурсов

Минсельхоз в 2026 году запустит информационную систему племенных ресурсов. Об этом 14 марта заявил зампред Правительства Дмитрий Патрушев на «правительственном часе» на пленарном заседании Совета Федерации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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