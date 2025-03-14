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Минсельхоз в 2026 году запустит информсистему племенных ресурсов

Минсельхоз в 2026 году запустит информсистему племенных ресурсов

Минсельхоз в 2026 году запустит информационную систему племенных ресурсов. Об этом 14 марта заявил зампред Правительства Дмитрий Патрушев на «правительственном часе» на пленарном заседании Совета Федерации.

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