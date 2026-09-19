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temapenza

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Стенки дачного туалета пошли темными пятнами: как привести их в порядок, если дерево еще крепкое

Темные разводы и серый налет на досках дачного туалета возникают после нескольких дождливых сезонов. Если древесная порода осталась плотной и упругой, торопиться с подменой обшивки не стоит.

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