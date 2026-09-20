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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Екатерина Миронова: «Я раньше говорила, что в США все катаются в радость, тренируются в удовольствие. Наши ребята тоже потихоньку к этому приходят»

Фигуристка Екатерина Миронова, выступающая в танцах на льду с Евгением Устенко, подвела итоги дебютного турнира в Японии и рассказала, как изменился тренировочный процесс из-за раннего старта сезона.

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