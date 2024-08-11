Вторая воздушная тревога была объявлена ночью в Киеве и ряде регионов Украины

Воздушная тревога была объявлена ночью в Киеве и ряде регионов Украины. Это уже второе предупреждение за сегодняшний день, которое было разослано жителям столицы и других регионов страны после звуковых сигналов тревоги.
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