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Минпросвещения подготовило рекомендации по сюжетам компьютерных игр

Минпросвещения подготовило рекомендации по сюжетам компьютерных игр

Обучающим, развивающим и спасательным сюжетам рекомендовало отдавать предпочтение Минпросвящения при создании мобильных и компьютерных игр, 12 июля пишет ТАСС со ссылкой на письмо ведомства, направленное в регионы.

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