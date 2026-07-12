Минпросвещения подготовило рекомендации по сюжетам компьютерных игр

Обучающим, развивающим и спасательным сюжетам рекомендовало отдавать предпочтение Минпросвящения при создании мобильных и компьютерных игр, 12 июля пишет ТАСС со ссылкой на письмо ведомства, направленное в регионы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии