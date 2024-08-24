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Роберт Кеннеди-младший присоединился к митингу Трампа в Аризоне

Роберт Кеннеди-младший присоединился к митингу Трампа в Аризоне

Независимый кандидат в президенты Соединенных Штатов Роберт Кеннеди-младший, который ранее приостановил свою предвыборную кампанию в пользу кандидата от республиканцев Дональда Трампа, присоединился к митингу в штате Аризона, который вел бывший президент.

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