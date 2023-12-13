Биатлонистка Гербулова пожаловалась на размещение в уфимской гостинице

Призерка чемпионата Европы по биатлону Наталья Гербулова опубликовала в Telegram-канале видео из гостиницы в Уфе, куда заселили представителей сборной России, готовящихся к выступлению на Кубке Содружества, который пройдет с 15 по 17 декабря.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии