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Царьград

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Эндрю Маунтбеттен оспорил в суде законность обысков по делу Эпштейна

Эндрю Маунтбеттен оспорил в суде законность обысков по делу Эпштейна

Экс-принц Великобритании Эндрю Маунтбеттен-Виндзор оспаривает в суде законность обысков в своих резиденциях в Сандрингеме и Виндзоре, проведенных в рамках дела о связях с Джеффри Эпштейном.

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