Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

Джон Уолл в матче с «Уизардс» впервые выйдет в стартовой пятерке «Клипперс»

Разыгрывающий «Клипперс» Джон Уолл в субботнем выездном матче с «Уизардс» впервые выйдет в стартовой пятерке калифорнийцев.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх