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  • Елена Каратеева
    Надо бы проверить этот автомобиль основательнее: откуда он, кто и с какой целью решился на авто"двойник". Скорее всег...В Москве задержал...
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Китай угрожает США решительными мерами в ответ на экономическое давление

Китай угрожает США решительными мерами в ответ на экономическое давление

Глава МИД Китая Ван И предупредил о возможных решительных мерах в ответ на экономическое давление США.

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