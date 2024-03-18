Низкие оценки детей усилили поддержку со стороны обеспеченных родителей

Участие родителей в жизни и образовательном процессе ребенка влияет на его академические успехи. Например, в австралийском Университете Монаша выяснили, что экономическая безопасность матерей и, как следствие, возможность больше времени проводить с семьей, улучшила успеваемость детей в школе.
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