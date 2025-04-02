Почти 900 участников и ветеранов СВО изъявили желание пройти обучение в «Героях Ямала»

Дмитрий Артюхов рассказал о региональной программе на Совете при полпреде УрФО. Полномочный представитель президента России Артём Жога напомнил: реализация кадровых программ для участников спецоперации в регионах осуществляется по поручению Владимира Путина.
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