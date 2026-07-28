«Швабе» и Петербургский Политех создают прибор для подачи анестетиков

Фото: Управление по связям с общественностью СПбПУ Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) создают электронный испаритель анестетиков «Морфей» для наркозных аппаратов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии