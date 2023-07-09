Еще один очень показательный случай на днях произошел в Москве. Русский парень возвращался домой.
"Толпой на одного". Русские мужики спасли парня от мигрантов – приезжие продолжают наглеть
Комментарии
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Silver Kont
Вопросы надо задавать соседям, которые сдают черножопым квартиры, и в которые вселяются по 10-12 человек, образуя миниобщины.... Вот и получается, что ради выгоды идут на всё, к себе же подселяяя черножопых.... Если бы не сдавали квартиры тварям, не было бы проблем...
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5 час.
Галина Розум
Следует всех не желающих жить по нашим законам- ВОН! Все приезжающие к нам в Россию должны запомнить - " в Тулу со своим самоваром не ездят"! Русский язык учить, Закон блюсти! А не желаешь - домой, там качай свои права!
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5 час.
Александр Платов
Подобные комменты - громкий и вонючий пук в лужу. На верху вас никто не услышит, а услышит -0 не придаст никакого значения. Глас народа- глас ничтожный ...
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20 мин.
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