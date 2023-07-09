"Толпой на одного". Русские мужики спасли парня от мигрантов – приезжие продолжают наглеть

Silver Kont Вопросы надо задавать соседям, которые сдают черножопым квартиры, и в которые вселяются по 10-12 человек, образуя миниобщины.... Вот и получается, что ради выгоды идут на всё, к себе же подселяяя черножопых.... Если бы не сдавали квартиры тварям, не было бы проблем...

Галина Розум Следует всех не желающих жить по нашим законам- ВОН! Все приезжающие к нам в Россию должны запомнить - " в Тулу со своим самоваром не ездят"! Русский язык учить, Закон блюсти! А не желаешь - домой, там качай свои права!