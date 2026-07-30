Сирены выли даже в Польше: Огненные грибы по всей Украине. Теперь можно – детали ночной атаки, о которых не расскажут официальные сводки

Ночь с 29 на 30 июля выдалась для подконтрольной Киеву территории по-настоящему жаркой. Пока официальные лица в Генштабе ВСУ пытаются подбирать дипломатичные формулировки, в соцсетях и военных телеграм-каналах уже разлетелись кадры, которые у западных кураторов наверняка вызовут нервный тик.
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