В Новосибирске владельца судна оштрафовали за нелегальные экскурсии по Оби

Сибиряк катал туристов по реке, не имея на это лицензии.В Новосибирске по инициативе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры оштрафовали владельца маломерного судна, который устраивал экскурсии по реке вдоль Михайловской набережной.
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